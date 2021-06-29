Суд поддержал позицию волгоградских чиновников в вопросе о сносе «Соснового бора»

Усадьбу все-таки решили снести. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мае этого года у скандально известной волгоградской усадьбы «Сосновый бор» появилась крошечная надежда на спасение: Поволжский арбитражный суд Казани отменил все предыдущие решения о сносе гостиничного комплекса. Но уже 16 июня ситуация вновь кардинально изменилась. Служитель Фемиды ознакомился с материалами дела и все-таки поддержал позицию администрации Дзержинского района Волгограда о том, что все объекты построены незаконно.

Как сообщает «КП-Волгоград» с ссылкой на резолютивную часть документа, решения Арбитражного суда Волгоградской области от 16 октября 2020 года и Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 февраля 2021 года остаются без изменения. Обжаловать их можно только в Верховном Суде РФ.

Напомним, разбирательства вокруг «Соснового бора» начались после ареста его владельца, криминального авторитета Владимира Зубкова. Тогда чиновники впервые заявили, что комплекс построен с нарушениями и все нужно снести. Дело рассматривали разные суды.

Отметим, что помимо конюшни, которую уже сравняли с землей, демонтируют ресторан, семь гостевых домов, нежилое здание и хозблок.