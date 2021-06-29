Шквалистый ветер и дожди: МЧС предупреждает волгоградцев о плохой погоде до конца июня

Вслед за Москвой и в Волгоград придут дожди. Возможно, не такие обильные, но синоптики уж точно обещают капризную погоду. Как сообщили «КП-Волгоград» в областном гидромецентре, 29 и 30 июня в некоторых районах региона пройдут ливни, дожди, возможны грозы, град и очень сильный ветер с порывами по 25 метров в секунду. Но изнуряющая жара не отступит. Температура воздуха в регионе днем 30 июня поднимется до +26...+31º, а в Волгограде до +29...+31°.

Волгоградское МЧС предупреждает волгоградцев о правилах безопасности при шквалистом ветре. Машины лучше не парковать под деревьями и шаткими конструкциями, да и пешеходам лучше обходить подобные места. В случае ЧП необходимо звонить на «101».