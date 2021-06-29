В Волгоградской области в реке Кумылга из-за жары могла погибнуть рыба

Жителей Алексеевского района Волгоградской области напугала картина возле берега реки Кумылга. В воде массового погибла мелкая рыба. Что могло привести к замору, сейчас выясняют специалисты. Была организована проверка облкомприроды. Среди возможных причин – погодные условия. Высокие температуры и безветрие могли привести к нехватке кислорода в реке и к гибели мелких рыб, рассказали «КП-Волгоград» в облкомприроды.

- Точная причина будет установлена только по результатам отбора лабораторных проб воды: привлечены специалисты аккредитованной лаборатории. В случае выявления загрязняющих веществ будет возбуждено административное производство, - уточнили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Также по факту массовой гибели рыбы в Кумылге проверку начала прокуратура региона.

- По результатам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.