В Волгоградской области планируют собрать не менее 4,1 млн тонн зерна

В регионе вскоре стартует уборка озимых. Фото: АВО

Аграрии Волгоградской области в 2021 году планируют собрать не менее 4,1 миллиона тонн зерна. Подготовке хозяйств региона к страде, защите урожая, обновлению техники и внедрению передовых технологий посвятили заседание президиума губернаторского Совета по вопросам развития сельских территорий и АПК 29 июня. Встреча прошла во время рабочей поездки Андрея Бочарова в Иловлинский район. Также глава региона проехал по полям.

- Готовность к уборочной кампании в целом по Волгоградской области высокая, - отметил Андрей Бочаров на заседании.

По данным администрации региона, в этом году в Волгоградской области засеяли более 3 миллионов гектаров полей. Около 1,63 миллиона га заняли озимые. Но почти треть посевов погибла. Пришлось селянам поля пересеивать, увеличив долю яровых и технических культур. Уже через неделю начнется уборка озимых. Стартует она с южных районов области. Урожай готовы принять 60 элеваторов и хлебоприемных пунктов.

Кроме того, в ходе рабочей поездки глава региона заявил, что уже в этот году начнут строить дорогу протяженностью 10,7 километра, которая напрямую соединит Дубовский и Иловлинский районы.