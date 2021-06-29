На острове Сарпинский могут появиться пляжи и гольф клуб

Пока на Голодный ходят кораблики. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Центр компетенций «ВЯЗ» Волгограда сейчас планирует рекреационную зону, которая спустя несколько лет может появиться на островах Сарпинский и Голодный. Чтобы узнать, что хотят там видеть сами волгоградцы, архитекторы запустили онлайн-голосование за варианты наполнения островов. Среди предложенных вариантов – открытые и крытые пляжи, гольф клуб, конный клуб, кемпинги, турбазы, можно предлагать и свою альтернативу активного досуга или инфраструктуры для отдыха.

В первые минуты голосования вперед по числу голосов вырвались пляжи – их в Волгограде фактически нет, искупаться в комфортных условиях в черте вытянувшегося вдоль Волги города сегодня негде. На втором месте кемпинговые площадки, а вот идея создания гольф клуба сторонников практически не нашла. Зато появились предложения острова «оставить в покое».

Как сообщили в центре «ВЯЗ», голосование продлится до 3 июля в группах ВКонтакте и на Facebook. Идеи, которые выберут и предложат волгоградцы, лягут в основу концепции по преображению островов Сарпинского и Голодного. А пока специалисты занимаются функциональным зонированием островов, деля их на пляжи и стоянки для отдыха, зоны прогулок и отдыха. Предполагается, что волгоградцы и туристы будут добираться на острова по канатной дороге.