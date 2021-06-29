Нарушили правила водитель и пешеход: в Волгоградской области под колесами авто погибла 91-летняя пенсионерка

Авария в Серафимовичском районе. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Смертельная авария случилась накануне, 28 июня, в рабочем поселке Елань Волгоградской области. 18-летний парень в 20.40 ехал по улице Элеваторский за рулем «Лады Веста». При этом он не имеет водительских прав. Напротив дома №40 автомобиль наехал на 91-летнюю пенсионерку. Она решила перейти проезжую часть в неположенном месте. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, пожилая женщина от полученных травм скончалась до приезда медиков.

Авария в Серафимовичском районе. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Еще одна трагедия на дороге произошла в Серафимовичском районе. Ранним утром понедельника 18-летний водитель, управляя «ИЖ-2126», направлялся по магистрали «Суровикино-Серафимович-Михайловка». На 14-м километре трассы он не справился с управлением, выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с «ЗИЛом-5301», за рулем которого был 28-летний мужчина. В результате ДТП погибли водитель и 19-летний пассажир легковушки «ИЖ», которая превратилась в груду металла. «ЗИЛ» вылетел в кювет.