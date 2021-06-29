В Волгограде ушла из жизни многолетний главврач детской поликлиники №26 Светлана Желободько

Фото: Комитет здравоохранения Волгоградской области

В Волгограде ушла из жизни многолетний руководитель детский поликлиники №26 Светлана Желободько. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в облздраве. Медику был 81 год. Светлана Борисовна окончила Волгоградский медицинский институт. Работала участковым врачом в медико-санитарной части ВСПКЗ, а затем главным врачом детской поликлиники №26.

Светлана Борисовна родилась в 1939 в селе Лазо Приморского края в семье военного. Школу закончила в городе Грозный, в 20 лет поступила в Воронежский медицинский институт. По распределению супруга перевелась в Волгоградский медицинский институт, который окончила в 26 лет.

Детскую поликлинику №26 медик возглавила в 1981 году. В медицинском учреждении Светлана Желободько проработала свыше 20 лет – до 2004 года. За это время поликлиника получила звание «Больница, доброжелательная к ребенку», которое в 2002 году подтвердили эксперты ВОЗ ЮНИСЕФ.

- Была мудрым и справедливым руководителем, болела за свой коллектив и за маленьких пациентов. Воспитала преемников, и сын и внук пошли по ее стопам, также трудятся в Волгоградском здравоохранении, - отметили в региональном комитете здравоохранения.

Светлана Борисовна была награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», ей было присвоено звание «Ветеран труда», а также неоднократно поощрялась грамотами и благодарностями различного уровня.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным, близким и коллегам Светланы Желободько.