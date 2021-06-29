Скончался бывший главный фтизиатр Волгоградской области Александр Борзенко

Фото: Волгоградский государственный медицинский университет

Накануне, 28 июня, не стало известного волгоградского врача, профессора Александра Борзенко. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в Волгоградском государственном медицинском университете. На протяжении 17 лет Александр Сергеевич был заведующим кафедрой фтизиопульмонологии вуза. В течение 15 лет работал главным врачом Волгоградского областного клинического противотуберкулезного диспансера. Также он был главным фтизиатром региона. Причины смерти не сообщаются.

Александр Сергеевич родился 4 марта 1940 года в Волгограде. Окончил медицинский институт, после чего был направлен по распределению в участковую больницу Палласовского района врачом фтизиатром. В 1970 году поступил в клиническую ординатуру по фтизиатрии на базе кафедры туберкулеза, а в 1971 году направлен в целевую аспирантуру в Центральный институт усовершенствования врачей Москвы. Обучение в вузе завершил защитой кандидатской диссертации «Комплексное определение скрытой активности туберкулеза у детей».

После аспирантуры работал ассистентом, доцентом кафедры фтизиопульмонологии. В 1987 году его избрали заведующим кафедрой. В 1993 году Александр Борзенко защитил докторскую диссертацию «Развитие и особенности течения первичного туберкулезного инфицирования и основных форм первичного туберкулеза у вакцинированных БЦЖ детей» с присвоением ученой степени доктора медицинских наук. В 1993 году Александру Сергеевичу Борзенко присвоено ученое звание профессор. С 1987 по 2014 был заведующим кафедрой фтизиопульмонологии ВолгГМУ. С 2014 по 2020 год работал профессором кафедры.

- Профессором Борзенко написано и опубликовано свыше 200 научных работ. Большинство работ и изобретений посвящены проблеме диагностики и лечения туберкулеза. Он был членом трех общественных академий РФ, профессором, доктором медицинских наук в области фтизиатрии, - отметили в медицинском университете.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным, близким и коллегам Александра Борзенко.