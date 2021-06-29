Коронавирус среди волгоградцев проявляется как простуда

Волгоградцам с симптомами ОРВИ рекомендуют обращаться к медикам Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Ситуация с коронавирусом ухудшается по всей стране. Рост числа заболевших наблюдается и в Волгоградской области. При этом не только ковид подхватывают волгоградцы. Все чаще они обращаются к медикам с признаками ОРВИ. Как рассказали «КП-Волгоград» в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, прирост количества заболевших острыми респираторными инфекциями в сравнении с предыдущей неделей составил 16%. При этом болеет, в основном, взрослое население.

Волгоградцы заболевают парагриппом, риновирусом, аденовирусом. Также у некоторых пациентов с признаками простуды диагностируется коронавирус.

- Только с помощью лабораторной диагностики возможно определить возбудителя заболевания, после чего медицинским работником будет назначено лечение, - отмечают в Роспотребнадзоре.

Специалисты настоятельно рекомендуют при наличии симптомов ОРВИ обращаться к медикам. Особенно это касается детей, беременных женщин и пожилых волгоградцев, пациентов со сниженными иммунитетом, имеющих риски заражения по роду своей профессиональной деятельности, вернувшихся из поездок в другие страны или регионы России.