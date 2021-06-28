Дома 6 районов Волгограда оставят без света 29 июня

Электричества не будет в течение дня. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Что ни день, то в Волгограде продолжаются плановые работы на электросетях и связанные с ними отключения электричества. Не станет исключением и вторник, 29 июня. Отдельные дома, улицы и целые жилые кварталы сразу в шести районах областного центра оставят без света на срок от трех до девяти часов. Жильцы не смогут подзарядить гаджеты, включить сплит-системы и сохранить прохладу в холодильнике. Как рассказали «КП-Волгоград» в компании «Россети Юг», в графике отключений электроэнергии на 29 июня 2021 попадают Тракторозаводский, Центральный, Ворошиловский, Советский, Кировский и Красноармейский районы.

Наименее пострадавшим от отключений света во вторник будет Советский район, где с 13 до 17 часов обесточат лишь один дом на Тулака – на улице Авиаторской, 1Б. Зато электричества там не будет второй день подряд. На Тракторном локальный блэкаут средь бела дня устроят на Спартановке и в поселке Водстрой. Света не будет с 13.00 до 17.00 по адресам на улицах: Костюченко, 1, 3, 1а, 3а, 7, 7а, 9, 9а; переулок Цветочный, дома №2, 5, 7. С 10 до 15 часов обесточат дома на улицах Кастерина, 4, 6, 21, Наб. Волжской Флотилии, 33, 37, 39, Серова, дома №47-51,46-52, Кварцевая,31-39,34-38, Апатитовая, 31-41, переулок Гидростроевский, дом №4. Дольше всего электроэнергии не будет в домах на улицах Зенитчиков,1,3, Костюченко,39, 45 – 59, 61/317, 61/318,61/335, 61/311, 61/325, 61/328.

В Центральном районе потекшие холодильники 29 июня придется терпеть с 9 утра до 17 часов по адресам: улица Ленина, 11- 21, Пушкина, 9, Краснознаменская, 8, 10, Мира, 2, проспект Ленина, 5, улица 10-й Дивизии НКВД, 2. В Ворошиловском света не будет дольше всего – с 8.00 до 17 часов – по адресам: улица Автозаводская – дома №35-45, 39а, 50,51а, Ейская – дома №29-37, 41-49 и 42-52, Белоглинская, 100а, 100-116, Пинская,1,1а,4-18.

В Кировском под отключения во вторник с 9.00 до 17.00 попадет поселок Веселая Балка -дома №2, 11, 12, 13, 14, 15. И в Красноармейском в это же время обесточат улицы Минская, 218, 222-226, Лазоревая, 183- 195, Луговая, 159, 159а, 159б, 161, 161а, Фролова, №4,6.