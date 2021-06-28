На площади у Царицынской оперы укладывают плитку

Плитка займет место старого асфальта. Фото: мэрия

С начала весны на площади Металлургов перед Царицынской оперой в Краснооктябрьском районе Волгограда полный разгром. Вскоре общественное пространство, которое обновляют по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды», будет не узнать. Старый асфальт сменит тротуарная плитка. Подрядчик уже приступил к мощению. Новое покрытие уложат на площади более 8 тысяч квадратных метров. А среди деревьев будут светиться гигантские одуванчики.

До этого на площади Металлургов заменили бордюры, а 250 гранитных блоков, которые обрамляли зеленую зону, очистили и вернули на место, только уже на новое основание. Как сообщают в мэрии, сохранил подрядчик и все гранитные бордюры, установленные вдоль проезжей части. За этот гранит в начале работ беспокоились горожане, боясь, что его сменит бездушный бетон. Но заменить пришлось только тонкий садовый бордюр вдоль клумб.

Кроме нового покрытия на площади смонтируют новые системы оповещения, видеонаблюдения и освещения, установят 90 светодиодных светильников. В зеленой зоне подрядчик высадит 180 новых деревьев и более тысячи кустарников, часть которых будет живой изгородью. Поливать их будут при помощи нового поливочного водопровода. В финале благоустройства на площади у театра установят новые скамейки и урны. Украсят площадь и светодиодные фигуры. Одна из светящихся инсталляций будет в форме одуванчиков.