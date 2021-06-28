В волгоградский «Ротор» перешел нападающий «Арсенала»

Роман Минаев. Фото: ФК "Арсенал".

«Ротор» пополнился очередным новичком в текущее межсезонье. Контракт с волгоградским клубом подписал нападающий Роман Минаев, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе сине-голубых. При этом условия соглашения не уточняются. До перехода в «Ротор» 23-летний Роман Минаев выступал за тульский «Арсенал».

Футболист родился 24 декабря 1997 года в Курске. Является воспитанником местного «Авангарда», за который дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2016/2017 ПФЛ. В 2020 году форвард перешел в тульский «Арсенал». Минувшей зимой на правах аренды пополнил «Тамбов». За оба клуба в Российской премьер-лиге в прошлом сезоне он сыграл 10 матчей, в которых не забил ни одного мяча.

Отметим, Роман Минаев стал 12-м новичком «Ротора» текущим летом.