В Волгоградской области по-прежнему нельзя посещать леса

Фото: Администрация Волгоградской области

В Волгоградской области жаркая и сухая погода грозит лесными пожарами. Из-за высокой пожароопасности в регионе продлили запрет на пребывание гражданами в лесах и въезда в них автомобилей. Ограничение будет действовать до 19 июля, сообщили «КП-Волгоград» в облкомприроды.

Запрет на посещение зеленых массивов должен не допустить ухудшения ситуации с возгораниями в лесах. Ведь огонь может перекинуться на населенные пункты. На территории лесного фонда могут находиться исключительно работники лесничеств, а также сотрудники МЧС, исполняющие свои профессиональные обязанности.

В регионе усилили патрулирование лесов, продолжается работа по созданию минерализованных полос и опашке территорий, примыкающих к зеленым массивам и населенным пунктам. При обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщать об этом в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства по телефону (8442) 30-89-89 или на единый номер Службы спасения 112.

Отметим, во вторник в регион наконец-то придут долгожданные дожди.