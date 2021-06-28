К жаре добавятся ливни и град: погода в Волгограде и области на 29 июня

Местами в Волгоградской области во вторник пройдут ливни Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Волгоградской области продолжают изнывать от жары. Солнце печет очень сильно, на улице днем – словно на раскаленной сковородке. Однако летний зной должны разбавить осадки. В Волгограде и области 29 июня ожидается переменная облачность. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. А вечером во вторник в отдельных районах возможны сильные дожди с грозами и градом.

Ветер перейдет с юго-восточного на юго-западный. Его скорость составит 6-11 метров в секунду. А при грозах будет шквалистое усиление до 18-23 метров в секунду.

По области температура воздуха ночью составит +19...+24º, днем +27...+32º. В Волгограде в ночь с понедельника на вторник ожидается +22...+24º. В дневные часы воздух раскалится до +30...+32°. На большей части территории Волгоградской области и в Волгограде ожидается чрезвычайная пожароопасность (опасное явление).