Под Волгоградом пропавший месяц назад мужчина покончил с собой

В Волгоградской области с конца мая начались поиски 41-летнего жителя Суровикинского района. К ним подключились сотрудники правоохранительных органов, волонтеры. Найти мужчину удалось лишь спустя месяц в лесопосадке недалеко от районного центра, где он покончил с собой. На его теле обнаружены соответствующие травмы, следов насилия нет.

Известно, что погибший злоупотреблял алкогольными напитками, на фоне этого у него возникло убеждение, что он смертельно болен. Он неоднократно уходил из дома на достаточно продолжительное время, но всегда возвращался. На этот раз случилась трагедия. По данному факту проводится проверка.