Волгоградцам за прививку от ковида предложат скидку на продукты

В запасе более 100 тысяч комплектов вакцины. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Волгограде после прививки от коронавируса можно бесплатно сходить в музей «Россия – моя история», до этого предлагали бонус в виде скидки на посещение стоматолога. С 28 июня комитет здравоохранения Волгоградской области запустил еще одну поощрительную акцию за вакцинацию от COVID-19. В течение недели жители региона могут получить купоны на скидку до 20% на покупки в сети магазинов «Покупочка». По сообщению облздрава, сегодня вакцинированным начали вручать соответствующие сертификаты. Акция продлится до 5 июля на всей территории региона. Воспользоваться купоном в магазинах можно будет до 31 декабря 2021 года.

На сегодня первую прививку от коронавируса сделали 394 тысячи волгоградцев, завершили вакцинацию 305 тысяч человек. Всего в регион поступило 420 тысяч комплектов вакцины трех видов - «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Хотя в прошедшие выходные жители областного центра не раз жаловались на нехватку вакцины в поликлиниках и торговых центрах, в комитете заверяют: запас препаратов есть и постоянно пополняется. Каждую неделю в Волгоград приходит еще несколько партий вакцины. Но из-за наплыва желающих сделать прививку, препараты могут просто не успевать развозить по прививочным пунктам. На сегодня это 61 точка в больницах и поликлиниках, музей и 11 торговых центров Волгограда и Волжского. Плюс специализированные кабинеты созданы на предприятиях, в организациях и учебных заведениях.