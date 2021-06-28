Волгоградец предложил избавить врачей от бумажной работы

Медики тратят время на заполнение документов. Фото: АВО

Когда волгоградец Дмитрий Стрельников узнал, что записываться на прием к участковому терапевту в поликлинику нужно за две недели, для него это стало шоком. Ситуация с коронавирусом обостряется и общественник считает, что наша «система здравоохранения входит в особо тяжкую фазу пандемии в «полуобморочном» состоянии». Медики в поликлиниках Волгограда перегружены, в том числе бумажной работой, врачей не хватает. Поэтому волгоградец предлагает избавить их от бюрократической волокиты.

- Если совсем не хватает врачей, то можно избавить их от лишней бюрократической волокиты. Например, приставить к каждому или к пяти сразу секретаря, любого человека с базовым юридическим образованием или опытом работы с документами. Тогда врачу не придется заполнять все графы документов, а лишь делать краткие заметки, что нужен такой-то документ такому-то пациенту. То есть сесть и разбить все обязанности врача на те, которые может сделать только он, и те, которые может сделать любой хороший бюрократ, - прислал свое предложение в редакцию «КП-Волгоград» Дмитрий Стрельников.

По мнению волгоградца, такое решение освободит у квалифицированных врачей пару часов в день, за которые те смогут принять больше пациентов. В итоге сократится время ожидания и улучшится качество медпомощи. Еще одна проблема, требующая решения, – постоянные сбои в работе компьютерной программой в регистратуре. Ее решением также должны заниматься не медики.