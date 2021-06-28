Целая семья в больнице: жесткое столкновение «Шкоды» и «ВАЗа» в Волгограде попало на видео

На юге Волгограда столкнулись две легковушки. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Лето – жаркая пора не только для отпусков, но и для инспекторов ГИБДД. Аварий на дорогах становится тревожно много. Только сегодня, 28 июня, два жителя Саратовской области устроили массовые аварии. С утра лихач на «Опеле» врезался в рейсовый автобус, ехавший из Краснодара через наш регион. А после обеда очередное происшествие: в Красноармейском районе Волгограда на улице Плеханова у дома №198 38-летний водитель «Шкоды» спровоцировал лобовое столкновение с «ВАЗом». 7 человек пострадали. ДТП попало на видео.

В салоне иномарки находилась семья из Саратовской области, в частности супруга и две девочки 14 и 9 лет. Все ехали ан курорты Краснодарского края, но угодили в больницу. Госпитализировали водителя «пятнадцатой» и двух его пассажиров.

- На месте работает следственно-оперативная группа районного отдела полиции, наряды ДПС, устанавливаются обстоятельства ДТП, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.