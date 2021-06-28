В Волгограде резко выросла цена на морковь и свеклу

Цены на морковь и свеклу бьют рекорды. Фото: Лана ХУЦИШВИЛИ

Жители Волгограда жалуются, что с прилавков исчезла морковь и свекла. А если она и есть, то очень дорогая. Овощи на рынке продаются по тройной цене, достигнув уже 120–140 рублей за килограмм.

- Мы, поставщики овощей в предприятия, часто не привозим свеклу и морковь, потому что достать их нереально. Закупочная цена огромная! Если раньше мы её покупали по 15-20 рублей за килограмм, то сейчас цена выше 100 рублей на оптовых базах. То есть нам не 2-3 килограмма нужно, а 100 и выше. Плюс погода напрямую повлияла на урожайность. Скоро и с картофелем будет то же самое - сообщила поставщик овощей и фруктов Татьяна Хахутова.

Сейчас у овощеводов сельхозсезон. Собирать урожай начнут в августе. Поэтому есть шанс, что из-за высокого объема продаваемых овощей цены стабилизируются.