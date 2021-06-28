Волгоградцам на идеальный отпуск нужно 125 тысяч рублей

Россияне считают, что идеальный отпуск можно провести только за границей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Волгограда высказались по поводу суммы денег, которая им необходима на идеальный недельный отпуск. Волгоградцы отметили, что им нужно в среднем 125 тысяч рублей на одного человека для хорошего отдыха длинной в 7 дней. Такие данные приводит сервис по поиску работы SuperJob. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на исследование, по факту жители города могут раскошелиться на недельных отпуск на одного человека максимум на 28 тысяч рублей. И это самый скромный недельный бюджет среди всех городов-миллионников.

В среднем по стране россияне имеют возможность потратить на отдых 36 тысяч рублей. А идеальный отдых они оценили в 135 тысяч рублей на человека. Больше всего на отдых требуется жителям Москвы (150 тысяч рублей), Ростова-на-Дону (148 тысяч рублей) и Красноярска (145 тысяч рублей), а самые скромные запросы у воронежцев (110 тысяч рублей).

Среди населения городов-миллионников самый крупный бюджет на недельный отпуск могут позволить себе москвичи (47 тысяч рублей на человека), Санкт-Петербург, Красноярск и Екатеринбург (по 42 рублей).

Россияне считают, что идеальный отпуск должен быть за границей, а не в России. В лидерах списка желанных стран Турция, Италия, Испания и Таиланд.