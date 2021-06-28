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Происшествия28 июня 2021 13:50

Отказали тормоза: на юге Волгограда грузовик протаранил три машины и забор

«Фотон» из-за неисправности стал неуправляемым
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Обошлось без пострадавших.

Обошлось без пострадавших.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

28 июня в 12:00 у грузовика «Фотон» отказали тормоза прямо во время движения по проспекту Университетскому на ю

Уже известно, что за рулем находился 39-летний мужчина. В грузовике перевозил охлажденное мясо. Ехал со стороны Советского района в направлении Ворошиловского. Неожиданно тормоза перестали работать, водитель потерял управление над грузовиком, транспорт стал практически неуправляем.

- Чтобы затормозить, он прижался к правой обочине, к бордюрному камню, но после въехал в опору ЛЭП, далее в забор, опрокинулся и столкнулся с тремя автомашинами - «Мерседес, «ГАЗель» и «Лада Ларгус», - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Сейчас на месте работают сотрудники ДПС. Обошлось без пострадавших.