В Волгограде пристав едва не оставила без жилья женщину с детьми за долг в 130 тысяч

Пристава ждет суд. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пристава-исполнителя Краснооктябрьского райотдела УФССП обвиняют в халатности, из-за которой волгоградка с малолетними детьми едва не оказалась на улице. За долг в 130 тысяч рублей перед пенсионным фондом, пристав выставила на торги и продала квартиру - единственное жилье семьи.

Женщина с детьми вполне могла оказаться на улице, но в дело вмешалась прокуратура. После возбудили уголовное дело, а право собственности на квартиру пришлось восстанавливать через суд.

- В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру, – рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СК России по региону Наталия Рудник.