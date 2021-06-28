Подрядчик заплатит неустойку за срыв сроков реконструкции набережной Волгограда

Обновление набережной должны завершить к декабрю. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Реконструкцию нижней террасы Центральной набережной Волгограда компания АО «Стройтрансгаз» должна завершить к декабрю 2021 года. Но подрядчик срывает сроки выполнения контракта. Дошло до того, что администрация Волгограда решила применить к компании штрафные санкции на 11 миллионов рублей. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, в адрес АО «Стройтрансгаз» направлено требование об уплате неустойки в связи с отставанием от утвержденного графика, в течение двух недель нарастить число рабочих на объекте и ускорить темп работ.

- Взыскание штрафа не освобождает подрядную организацию от обязанности выполнения всех предусмотренных муниципальным контрактом мероприятий, - подчеркивают в мэрии.

Напомним, контракт с АО «Стройтрансгаз» на реконструкцию нижней террасы Центральной набережной заключили в октябре 2018 года. В документе прописаны промежуточные сроки выполнения всех работ. Именно их и нарушил подрядчик. Наибольшее беспокойство городских властей вызывает затягивание строительства коммуникаций, реконструкции центральной лестницы и причала №15.

До того, как в мэрии решили требовать неустойку, в адрес строительной компании не раз направляли требования устранить отставание. Но этого не произошло.