В Волгограде парикмахерскую оштрафовали за плохую дезинфекцию ножниц и расчесок

Владельца салона оштрафовали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградский Роспотребнадзор продолжает проверять организации, оказывающие горожанам всевозможные услуги. На этот раз инспекторы нагрянули в парикмахерскую «Цирюльник», находящуюся в доме №27 по улице Казахской, где нашли грубые нарушения антиковидных мер. Сотрудников салона уличили в плохой дезинфекции ножниц, бритв, расчесок, с помощью которых они обслуживали клиентов. Надзорное ведомство передало материалы проверки в суд.

Центральный районный суд Волгограда привлек владельца парикмахерской по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений». Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Роспотребнадзора, ему выписали административный штраф.