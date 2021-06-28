«Инвитро» запускает тест для определения авидности антител к SARS-CoV-2

Фото предоставлено медицинской компанией «Инвитро»

Авидность антител к рецептор-связывающему домену S-белка SARS-CoV-2 помогает оценить степень зрелости антител, вырабатываемых после коронавируса или вакцинации. Авидность - это показатель того, насколько прочно антитела связаны с соответствующими антигенами. Чем выше показатель авидности, тем более функциональны антитела к возбудителю конкретной инфекции.

Авидность антител к рецептор-связывающему домену S-белка SARS-CoV-2 - новый уровень теста, и теперь он доступен во всех медицинских офисах «Инвитро» по стране. Делается тест два дня.

- Тесты на авидность использовались в лабораторной диагностике и ранее с целью оценить эффективность «работы» антител по связыванию и нейтрализации возбудителя, например, при оценке иммунной реакции к краснухе, цитомегаловирусу и другим инфекциям, - комментирует к.м.н., заведующий клинико-диагностической лабораторией ООО «ИНВИТРО-Урал» Павел Городечный. - Низкоавидные - это «молодые» антитела, которые не очень прочно связывают вирус. В процессе развития иммунного ответа появляются более «зрелые», высокоавидные антитела, которые связывают антиген прочно и способствуют его более эффективному удалению из организма. Учитывая, что заболевание коронавирусом могло пройти бессимптомно и не удается установить точные сроки, то можно рекомендовать исследование после определения количества антител. Или через 2-3 месяца после заболевания/вакцинации - это тот срок, за который низкоавидные антитела должны смениться высокоавидными.

Врачи советуют тест на авидность антител делать после перенесенного коронавиурса или перед вакцинацией от COVID-19. С его помощью можно уточнить характеристики сформировавшегося иммунного ответа к вирусу SARS-CoV-2.

- Также исследование может быть полезно в практике лечащего врача, чтобы выделить ранний и поздний иммунный ответ, оценить вероятность первичной или повторной инфекции, - объясняют специалисты «Инвитро». - Исследование авидности IgG антител проводится в случае подтвержденного наличия антител IgG к S-белку SARS-CoV-2 или его RBD домену (тесты №№ 1652, 1654, 1636), поскольку при их отсутствии тест на авидность не даст результата.

Фото: Архив "КП"

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