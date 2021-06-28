Два человека погибли в лобовом ДТП в Волгоградской области

Легковушка превратилась в груду железа. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Смертельное ДТП произошло в понедельник, 28 июня, на трассе в Серафимовичском районе Волгоградской области. Около восьми часов утра на 18-м километре дороги между Серафимовичем и станицей Усть-Хоперской лоб в лоб столкнулись «ИЖ Ода» и «ЗИЛ». Удар был настолько сильным, что от легковушки практически ничего не осталось – машина превратилась в груду железа. Грузовик улетел в кювет. В этой аварии погибли два молодых человека, которые ехали в «ИЖе».

В ДТП погибли два молодых парня. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, 19-летний водитель и его 18-летний пассажир погибли месте ДТП.

Сейчас на месте смертельной аварии работает следственно-оперативная группа и наряды ДПС. Им предстоит установить все обстоятельства автокатастрофы.