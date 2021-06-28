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Общество28 июня 2021 10:32

На юге Волгограда отремонтировали проезд по улице Федотова

Теперь жители Кировского без труда могут добраться до школ и роддома
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Фото: пресс-служба мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии.

В разных районах Волгограда продолжается масштабный ремонт дорог. В Кировском до конца года приведут в порядок сразу 8 объектов. Уже полностью восстановлен проезд по улице Федотова. Теперь местные жители могут без труда добраться до своих микрорайонов, школ, роддома №1, магазинов, а также доехать от улиц Быстрова, Красных Командиров и Турбинной до Второй Продольной. Ремонт проезжей части проводился в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Дорожники полностью заменили старое покрытие на площади свыше 4 тысяч квадратов. Привели в порядок ливневки, обновили бордюры. Не оставили без внимания и территорию.

- В минувшие выходные на объекте завершено благоустройство территории,в том числе формировались обочины дороги. Завершающим этапом реновации станет нанесение на проезжую часть дорожной разметки, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.