Тройная авария в центре Волгограда с участием такси попала на видео

28-летний мужчина попал в больницу. Фото: Юлия Данильченко

Число аварий на трассах Волгограда и области растет из-за нарушений ПДД. Так, ранним утром 28 июня в Чернышковском районе рейсовый автобус, ехавший из Анапы, протаранила вылетевшая на встречку легковушка. Три человека попали в больницу. А в центре города-героя водитель такси проигнорировал «красный» сигнал светофора и устроил тройное ДТП. Это произошло в 11:30 часов 27 июня на проспекте Ленина у дома №7. Происшествие попало на камеры наружного видеонаблюдения.

- 28-летний водитель за рулем «Лады Гранты» двигался по улице Ленина со стороны Чуйкова в сторону Мира. Проехал через перекресток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего совершил столкновение с «Митсубиси Лансер» и «Ниссан Альмера», - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка.

В итоге в больницу попал виновник аварии. Проводится проверка.