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Происшествия28 июня 2021 10:05

Тройная авария в центре Волгограда с участием такси попала на видео

Виновник ДТП попал в больницу
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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28-летний мужчина попал в больницу.

28-летний мужчина попал в больницу.

Фото: Юлия Данильченко

Число аварий на трассах Волгограда и области растет из-за нарушений ПДД. Так, ранним утром 28 июня в Чернышковском районе рейсовый автобус, ехавший из Анапы, протаранила вылетевшая на встречку легковушка. Три человека попали в больницу. А в центре города-героя водитель такси проигнорировал «красный» сигнал светофора и устроил тройное ДТП. Это произошло в 11:30 часов 27 июня на проспекте Ленина у дома №7. Происшествие попало на камеры наружного видеонаблюдения.

- 28-летний водитель за рулем «Лады Гранты» двигался по улице Ленина со стороны Чуйкова в сторону Мира. Проехал через перекресток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего совершил столкновение с «Митсубиси Лансер» и «Ниссан Альмера», - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка.

В итоге в больницу попал виновник аварии. Проводится проверка.

В центре Волгограда момент столкновения трех машин попал на видео
Автор: ГУ МВД по области.