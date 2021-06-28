В волгоградском облздраве рассказали о состоянии пострадавших в аварии с автобусом

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Три человека были госпитализированы в результате дорожно-транспортного происшествия в Чернышковском районе с участием автобуса с туристами. На место аварии прибыли несколько бригад скорой помощи. Медики увезли в Чернышковскую Центральную районную больницу 28-летнюю девушку. Она ехала в легковушке, которая выскочила на встречную полосу движения. Как рассказали «КП-Волгоград» в комитете здравоохранения Волгоградской области, у пострадавшей диагностировали ушибы. Также есть подозрение на перелом ключицы.

Госпитализация потребовалась и двум водителям – автобуса и иномарки. Мужчин доставили в медицинскую организацию Ростовской области в городе Морозовске.

- Все пострадавшие в сознании, полученные травмы жизни не угрожают — характеризуются как легкой и средней степени тяжести, - уточнили в облздраве.

Напомним, ДТП случилось минувшей ночью в Чернышковском районе Волгоградской области. В 4.30 водитель «Opel Corsa» выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом. Он вез туристов из Анапы в Волгоград.