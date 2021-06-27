В 4 районах Волгограда в понедельник отключат свет

Электричества не будет в отдельных жилых массивах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После небольшого перерыва волгоградские энергетики вновь приступят к плановым ремонтам, а это значит, что тысячи волгоградцев в начале недели вновь проведут несколько часов без электричества, сплит-систем и с подтаявшими в жару холодильниками. В понедельник, 28 июня 2021, отключат свет в четырех районах Волгограда. Обесточат дома на десятках улиц Тракторозаводского, Советского, Кировского и Красноармейского районов.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Россети Юг», в графике на отключение электроэнергии 28 июня всего лишь один дом в Советском районе на Тулака - Авиаторская, 1Б. В понедельник света не будет с 13 до 17 часов, при этом отключат электроэнергию два дня подряд - 28 и 29 июня.

В Красноармейском районе отключения будут более продолжительными. С 9 до 17 часов 28 июня обесточат дома на двух улицах - Мачтозаводская, №130 - 136, а также 40 лет ВЛКСМ, №32 и 34. Здесь отключения тоже не впервые. Более масштабные отключения в начале недели ожидаются на Тракторном. Здесь без электричества оставят с 9 до 14 часов жителей домов по адресам: Наб. Волжской Флотилии, 33, 37, 39; улицы Апатитовая , 31-41, Кастерина, 4, 6, 21; Кварцевая, №31-39 и 34-38; Серова, №47-51 и 46-52, а также переулок Гидростроевский, дом №4.

С 9 утра до 17.00 28 июня обесточат и дома Кировского района на улицах: Астраханская, 87-111, 96-118; Гастелло, №26-30, Серафимовича, №10-26, 21-27, Сивашская, 1-17, 2-18, Терновая, 53-111, 92-100, Первоуральская, №7-19, 14-16, Радищева, №11-25, 18-28, 10-16; а также в переулках: Дубовский, 5-7, Сухореченский, 7-15, 10-24, Добролюбова, №7-9, 8-12, 90-104а, 113-131, Никитина, 1-7.