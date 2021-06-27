Дожди разбавят жару: какая погода будет в Волгограде 28 июня

Днем на солнце без зонтика или шляпы лучше не выходить. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Волгоградцы уже который день изнывают от жары. Город превратился в раскаленный мешок из асфальта и бетона. В понедельник, 28 июня 2021, погода в Волгограде будет чуть прохладней – до 36 градусов жары. По прогнозу Волгоградского ЦГМС, собьют зной сильные дожди и грозы, которые местами пройдут в Волгограде и области уже начиная с ночи. В отдельных местах увидят град. Начало рабочей недели жители областного центра проведут как в бане.

В понедельник в Волгограде и области снова будет переменная облачность. Солнце местами на время сменят кратковременные дожди и грозы. Вечером 28 июня отдельные районы накроют ливни с грозами и градом. А ветер будет дуть с порывами до 18- 23 метров в секунду.

В Волгограде в ночь на понедельник градусники покажут до 26 градусов тепла, днем будет в районе 32 - 35 градусов жары. По области разброс температур будет чуть больше, а в Заволжских районах уже который день воздух раскалится до 40 - 41° градусов.