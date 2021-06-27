В тройном ДТП в центре Волгограда пострадали три человека

Три иномарки столкнулись в центре города. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Массовое ДТП днем 27 июня на некоторое время затруднило движение по Второй продольной в центре Волгограда. В начале двенадцатого на улице Рокоссовского между Хиросимы и Двинской столкнулись три иномарки – Fiat врезался в Renault Logan и Opel Astra. В аварии пострадали три человека. По словам виновника ДТП, ему стало плохо за рулем, из-за этого он выехал на встречную полосу.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, по предварительным данным, 60-летний водитель Fiat не справился с управлением и выехал на встречку. Сначала автомобиль протаранил Renault Logan, а затем врезался еще в одну иномарку.

С места ДТП в центре Волгограда в больницу увезли водителя «Фиата», его пассажирку, а также 65-летнюю пассажирку, которая ехала в салоне «Опеля».