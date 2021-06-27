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Общество27 июня 2021 10:33

В конце июня отключат горячую воду на 15 улицах в центре Волгограда

По графику отключение горячей воды продлится от 11 до 14 дней
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Воды не будет от 11 до 14 дней.

Воды не будет от 11 до 14 дней.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В конце июня 2021 года придет очередь жителей Центрального района Волгограда сидеть без горячей воды, греть ее на плите и в чайнике, и купаться в тазике. Обходиться без привычных коммунальных удобств на время плановых ремонтов теплосетей и котельных волгоградцам придется от 11 до 14 дней. Как сообщили «КП-Волгоград» в «Концессиях теплоснабжения», отключат горячую воду на 15 улицах в два этапа.

С 29 июня по 9 июля 2021 года сидеть без горячей воды придется жителям проспекта Ленина, домов № 2, 2а, 5, 6, 41 б, 43/2, 50, 51а, 53, 56, 57, 60; улицы 7-й Гвардейской - дома № 6, 7, 12а, 17а; Бакинской - №2, 2а, 13;Глазкова - №15, 23, 27; Дымченко - №8, 14, 18, 18а, 20; Землянского - №3, 5, 9; Краснознаменской - домов №6, 8; Комсомольской - №6, 8; двух общежитий на улицах Коммунальной, 18 и Наумова, 14, а также в домах на улицах Ленина, 6, 11; Пражской, 1; Порт-Саида, 7а; Советской, 3, 26а, 28а, 36, 38 и Чуйкова, 37.

А два дома на улицах Краснознаменской, 7 и Ленина, 25 пробудут без горячей воды чуть дольше – две недели с 30 июня по 13 июля 2021 года.

Напомним, отключают воду с 0.00 часов первого дня, включить водоснабжение должны после 24.00 последнего дня, указанного в графике. Но есть и исключения. Если работы коммунальщики выполнят раньше запланированного, то и возобновят подачу воды досрочно. Если не уложатся в сроки, то по согласованию с мэрией срок отключения могут продлить.