В Волгоградской области 30-летний скутерист попал в ДТП

ДТП случилось ранним утром. Фото: Иван ВИСЛОВ

С наступлением лета на дорогах Волгоградской области практически каждый день случаются аварии с участием мотоциклистов и велосипедистов. В сводке за 26 июня в регионе всего одна авария – и та со скутеристом. 30-летний мужчина на скутере «Рэйсинг» опрокинулся в станице Кумылженской. ДТП произошло ранним утром на пересечении улиц Магистральной и 40 лет Победы. Водитель получил травмы и сам обратился за помощью к медикам.

- По предварительной информации, водитель не справился с управлением, в результате чего совершил опрокидывание, - сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

Хотя серьезных аварий с пострадавшими за минувшие сутки в Волгограде и области больше не было, сотрудники ГИБДД задержали сразу 30 нетрезвых волгоградцев, которые сели за руль.