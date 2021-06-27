В двух районах Волгограда в конце июня отключат газ

Газа не будет более семи часов в течение дня. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Летом в Волгограде продолжаются плановые ремонты систем газоснабжения и газораспределения. Поэтому 29 и 30 июня 2021 года в двух районах Волгограда на время отключат газ. Сначала без голубого топлива более, чем на 9 часов останутся жители пяти улиц Дзержинского района, в последний день июня семь часов газа не будет на трех улицах Кировского. Все это время включать газовые котлы и плиты не рекомендуется – во избежание несчастных случаев.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград», в Дзержинском районе поставка газа будет временно приостановлена 29 июня 2021 с 6.00 до 17.30 по адресам: улица Больничная, 14,16, 23А, 24,29; Городнянская, 61б, 63б, 65б; Ползунова, 2, 4г,4и, 7г,9а; а также Новорядская – Ползунова (участок с кадастровым номером 34:34:030118:245).

В Кировском районе газ отключат 30 июня 2021. с 10.00 до 17.00 на улице Омская, 18/1,18/2,18А, 19, 20-26, 27-31; а также в переулках Базарный, дома № 3-7, 6-10, 14, 19 и 2-й Короленко, дом №27.