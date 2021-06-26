+41: МЧС разослало волгоградцам предупреждение о сильной жаре

Старайтесь не перегреваться! Фото: Николай Обремченко.

- По сообщению Волгоградского ЦГМС, днем 27 июня и 28 июня 2021 на территории Волгоградской области ожидается сильная жара до +41ºС, - такие сообщения волгоградское управление МЧС России разослало в субботу жителям региона. Спасатели просят людей в такую погоду не появляться на улицах с 12 до 16 часов, а провести это время под кондиционером.

- Непрерывно при температуре воздуха +35 можно находиться на улице не рискуя здоровьем только 15-20 минут, предупреждают спасатели.

Тем, кто вынужден работать на улице, нужно каждые 15 минут заходить в помещение и охлаждаться. Вообще всем в эти дни нужно пить как можно больше жидкости. Изнуряющая жара немного спадет в начале следующей недели.