На последнем участке дороги через Волжскую ГЭС начался ремонт

Волжане ждут - не дождутся, когда настанет конец их мучениям и потери времени и нервов в пробках на мосту ГЭС. Масштабный ремонт обещали закончить в этом году, и вот строители уже приступили к ремонту финишного участка дорожного полотна моста. Осталось сделать 442 метра.

Как рассказали "КП-Волгоград" в администрации области, сотня рабочих трудится здесь в 2 смены. Пока одни демонтируют старый асфальт, занимаются устройством накладной железобетонной плиты проезжей части, другие работают под ездовым полотном. Таких капитальных работ сооружение дождалось впервые за 60 лет.

На Волжской ГЭС по-прежнему организовано реверсивное движение. Водителей просят потерпеть. Власти уверяют, что сделали все, чтобы не останавливать движение на мосту полностью на время реконструкции.