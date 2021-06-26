В Волгограде 15-летний подросток утонул в водонакопителе питомника растений

Трагедия случилась в четверг вечером в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, недалеко от поселка Третий Решающий. 15-летний подросток гулял по территории питомника для растений. По пути он встретил искусственный водоем, из которого поливают растения, и решил искупаться. Неизвестно, знал ли школьник, что глубина накопителя около 6 метров, но он отважился нырнуть, хотя и не умел плавать.

Как все произошло, стало понятно, когда отсмотрели камеры видеонаблюдения. Как сообщила пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области, на кадрах, изъятых с места трагедии, видно, как парень подошел к водонакопителю, оставил одежду рядом и нырнул. Больше он из воды не показывался.

Кстати, насос, с помощью которого поливают растения, был выключен. Обстоятельства гибели подростка уточняются.