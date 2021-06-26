Пловцы российской сборной в Волгограде готовятся к Олимпиаде в Токио

В "Искре" у спортсменов есть все условия для подготовки к самому важному турниру в их жизни. Фото: администрация Волгоградской области.

В выходные десятки волгоградцев, изнывающих от жары, загорают у открытого бассейна в СК «Искра». В субботу этот спортивный комплекс посетил губернатор. Правда, приехал он не отдыхать. Андрей Бочаров посмотрел, в каких условиях готовится к Олимпийским играм в Токио сборная страны по плаванию. Волгоградский спорткомплекс стал учебно-тренировочной базой для наших пловцов. В их распоряжении три бассейна, тренажерные залы, гостиница, столовая – все, что нужно, чтобы не отвлекаясь готовиться к тому, чего обычно ждут 4 года, а в этот раз все 5 лет: Олимпийские игры. Из-за пандемии Олимпиада сдвинулась на год, а самоизоляция лишила многих чемпионов возможности тренироваться.

- Мы пошли навстречу федерации в 2020 году, когда были сложнейшие условия пандемии. Мы понимали, что Волгоград нельзя исключать из системы подготовки сборной России по плаванию, и вся команда тренировалась у нас. Это было сделано в интересах нашей страны и позволило сохранить сборную, - рассказал Андрей Бочаров. Как сообщает пресс-служба губернатора, во время посещения бассейна с президентом Федерации плавания Волгоградской области Виктором Авдиенко он осудил, как в дальнейшем модернизировать имеющуюся учебно-тренировочную базу «Искры».