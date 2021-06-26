От 55 до 78 лет: семь человек скончались от коронавируса в Волгоградской области

55-летнего мужчину привезли в больницу после того, как он 2 недели лечился самостоятельно. Фото: Диана Иванова.

Жизни еще семи жителей Волгоградской области забрал коронавирус. Среди них жители городов - Волгограда, Камышина, Михайловки, Урюпинска, а также Ольховского и Ленинского района. Не смогли победить ковид мужчины и женщины от 55 до 78 лет.

Беда пришла в дом 55-летнего камышанина. По информации облздрава, он затянул болезнь. За помощью обратился лишь спустя 2 недели. Его увезли в первую горбольницу, но там спасти уже не смогли.

Две женщины легли в больницу в связи с обострением хронических болезней, а там оказалось, что у них двусторонняя пневмония на фоне ковида. В облздраве уточняют, что у всех погибших были сопутствующие заболевания, которые усугубили течение коронавируса.