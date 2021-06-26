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Звезды26 июня 2021 14:53

Волгоградцев зовут вечерами смотреть кино под звездным небом у «Акварели»

В честь 8-летия торгового центра здесь заработал уличный кинотеатр
Екатерина СИМОХИНАЕкатерина СИМОХИНА
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Волгоградцы уже давно полюбили уличные кинотеатры: фильмы смотрят и на траве в парках, и машинах возле торговых центрах. Теперь такое развлечение стало доступно и для жителей Советского и Кировского районов – они увидеть новинки кино и старые добрые шедевры теперь могут на свежем воздухе возле ТРЦ «Акварель», хотя приглашают сюда жителей всего города. В честь 8-летия магазина здесь решили открыть кинопарковку и транслировать на большом экране фильмы каждый вечер, которые можно посмотреть бесплатно. Сюда можно прийти или приехать, даже если у вас нет компании.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации торгового центра, расписание бесплатных сеансов вывешивают на сайте и можно посмотреть, какие фильмы покажут в ближайший месяц. «Братья Систерс», «Неадекватные люди», «Индюки: назад в будущее» и много других фильмов для детей и взрослых покажут в эти выходные.