Мэрия Волгограда ищет, кто благоустроит сквер 8 марта вместо сорвавшего сроки подрядчика

Власти Волгограда не теряют надежды когда-то все же выполнить благоустройство сквера имени 8 марта в Центральном районе. Деньги на работу выделены, и не освоить их нельзя. Прошлый подрядчик, который подписал контракт с администрацией, условия не выполнил – сорвал все сроки. С «РАЙ-ГРАСС» городские власти разорвали отношения. Сейчас, как сообщает пресс-служба городской администрации, объявлен повторный аукцион.

Начать благоустройство новой фирме придется с демонтажа, который бросил предыдущий подрядчик. Комфортную среду в этом сквере планируют создавать с помощью 6500 квадратных метров плитки, новых светильников, скамеечек, урн и зеленых насаждений. В контракте прописано, что фирма должна высадить берёзы, сосны, липы, рябины, ели, клёны, черёмуху, можжевельник, сирень, спирею и другие – всего 35 видов. Для детей установят игровую площадку. Чтобы все это не испортили вандалы, здесь повесят 14 камер.