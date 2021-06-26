В Волгограде школьник на мопеде врезался в иномарку и попал в больницу

13-летний мальчик попал в больницу, устроив ДТП в прошедшую пятницу на Тракторном. По информации ГУ МВД по Волгоградской области, ребенок ездил по городу на мопеде «Кросс». Возле дома №48 на улице Дружбы народов он нарушил правила дорожного движения: должен был пропустить автомобили, но вместо этого вылетел под колеса. Подросток столкнулся «Опелем Астра». 42-летний водитель авто ничего не успел сделать. Юный мотоциклист получил травмы.

А в Красноармейском в аварии пострадала молодая девушка. Она ехала на пассажирском сидении «Митсубиси», которым управлял 26-летний водитель. Он не справился с управлением, в итоге легковушка улетела в кювет. 24-летнюю волгоградку скорая увезла в больницу.