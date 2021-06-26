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Общество26 июня 2021 9:35

27 июня в Волгоградской области запретят продажу алкоголя

Сухой закон объявили в связи с Днем молодежи
Екатерина СИМОХИНАЕкатерина СИМОХИНА
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Чтобы не потерять выручку, супермаркеты вывесили объявления заранее.

Чтобы не потерять выручку, супермаркеты вывесили объявления заранее.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В последнее воскресенье июня волгоградцев ждет очередной день трезвости – уже далеко не первый в этом году. Спиртное нельзя было купить в День последнего звонка и защиты детей, теперь сухой закон введут в связи с Днем молодежи. И хотя и-за указаний оперативного штаба Волгоградской области все крупные массовые мероприятия отменились, а что-то перенеслось в онлайн, распивать алкоголь в этот день люди будут меньше.

В магазинах любую алкогольную продукцию 27 июня 2021 года не будут продавать в течение всего дня. Волгоградские уже супермаркеты предупредительно повесили объявления.