«Ротор» проиграл «Балтике» на сборах в Химках

Камиль Муллин забил уже на 11-й минуте. Фото: СК "Ротор".

Со счетом 3:1 закончилась встреча калининградской «Балтики» и волгоградского «Ротора», которая прошла в пятницу на стадионе «Родина» в Химках. На летних сборах команды провели первый контрольный матч. Волгоградская команда собиралась практически с нуля, в составе очень много новичков, и сказалась несыгранность: вполне закономерно проиграли сопернику с более высоким уровнем.

Правда, счет открыли волгоградцы – Камиль Муллин мощным ударом отправил мяч в сетку ворот «Балтики» уже на 11-й минуте. Больше поводов для радости у волгоградских болельшиков, которые имели возможность посмотреть онлайн-трансляцию со стадиона «Родина», не было. Сначала калининградцы успешно реализовали пенальти, затем вышли вперед. На перерыв команды ушли со счетом 2:1 в пользу «Балтики», а в конце встречи калининградская команда увеличила отрыв.

Напомним, первенство ФНЛ стартует 10 июля. У подопечных Дмитрия Хохлова осталось 2 недели, чтобы подтянуть физику и сыграться.

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Голы: Муллин, 11 (0:1), Игрок на просмотре, 13 (пен.) (1:1), Казаев, 24 (2:1), Клёнкин, 87 (3:1).

«Балтика»: Латышонок (Бориско, 46), Мещанников, Остойич, Сергеев (Лазарев, 68), Макарчук (Денисов, 46), Клёнкин, Казаев, Кузьмин, Попов, Джамилов, Игрок на просмотре (Маркович, 46).

«Ротор»: Обухов (Терновский, 46), Слепов (Игрок на просмотре, 75), Мартынов, Байрыев, Первушин, Серченков (Николаев, 61), Махатадзе (Вершков, 80), Чуканов, Школик (Игрок на просмотре, 76), Кипиани (Игрок на просмотре, 61), Муллин.