Алексей Ульянов возглавил райотдел полиции в Волгоградской области

Алексей Ульянов в полиции служит с 2003 года. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В пятницу волгоградский главк объявил сразу о нескольких кадровых перестановках. Сначала сменился начальник в Котовском райотделе, пост достался Роману Блошицыну. Позже глава ГУ МВД по Волгоградской области Александр Кравченко подписал еще одно назначение: на пост руководителя Киквидзенского райотдела МВД заступил Алексей Ульянов. До того, как стать начальником, он отслужил в органах 18 лет и дослужился до подполковника полиции, работал в подразделениях участковых уполномоченных, отделе по борьбе с экономическими преступлениями, в дежурной части нескольких райотделов области. Сам он родился и начинал карьеру в Кумылженском районе.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в Киквидзенский район Ульянова перевели из ОВД Михайловки, где он служил заместителем начальника и курировал охрану общественного порядка. Должность в Киквидзе освободилась после перевода прежнего начальника – Павла Буханцева – в Дубовский райотдел.