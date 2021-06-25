Побит температурный рекорд: какая погода будет в Волгограде 26 июня

В столь жаркие дни вода - настоящее спасение. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Волгограде 25 июня побит очередной температурный рекорд. Днем термометры в тени показывали 38 градусов, на солнце можно было яичницу жарить. До этого максимум в +37 градусов в городе фиксировали в 2015 году. Накануне выходных многих волгоградцев волнует, какая погода будет в Волгограде в субботу, 26 июня. Прогноз от Волгоградского ЦГМС неутешительный – зной будет еще сильнее, до +39 градусов жары.

По данным метеорологов, днем 26 июня в Волгограде будет адское пекло. Температура будет колебаться от 37 до 39 градусов жары. Правда, ночь на субботу принесет относительную прохладу, температура снизится до 24 – 26 градусов. Но остыть раскаленный за день бетонный город толком не успеет. Существенных осадков в субботу также не ожидается, солнце будет жарить по полной. Добавит неприятных ощущений обжигающий ветер с порывами до 11 – 16 метров в секунду.

По области ночью воздух охладится до 21 – 26 градусов, а днем будет жарить до 34 – 39 градусов в тени. Правда, вдали от бетонных джунглей такая температура переносится легче. Однако в южных и Заволжских районах будет еще жарче – припечет до 40 – 41 градуса. Так что не выходите из дома без надобности в самое пекло, пейте больше воды и берегите себя.

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