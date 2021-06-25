В Волгоградской области назначили нового руководителя райотдела МВД

Роман Блощицын. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полицейским отдела МВД России по Котовскому району 25 июня представили нового руководителя. Должность получил полковник полиции Роман Блощицын, который до этого был замначальника одного из отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. А его предшественник - подполковник полиции Дмитрий Дегтярев - стал начальником Камышинского межмуниципального отдела.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, Роман Блощицын – уроженец Волгограда, получил высшее юридическое образование, в полиции служит уже почти четверть века. Начинал в операх, после возглавлял различные подразделения в районах Волгограда. В течение трех лет был начальником отдела в Среднеахтубинском районе области, после руководил Тракторозаводским райотделом.