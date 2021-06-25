Волгоградец убил свою мать и закопал у дома

Мужчине грозит приличный срок. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгоградской области за жестокое убийство собственной матери задержали 28-летнего жителя города Михайловки. Он изрезал родную мать ножом и закопал во дворе частного дома.

С заявлением об исчезновении 60-летней женщины в полицию 23 июня пришла ее дочь. Она сообщила, что мать уже два не берет телефон, дома ее тоже нет. Следователи вскоре выяснили, что между нею и сыном уже не раз возникали конфликты из-за пагубного пристрастия мужчины к спиртному. К тому же тот уже имел судимость.

- В ходе допроса подозреваемый признался, что убил мать во время очередного конфликта - 22 июня текущего года он нанес потерпевшей несколько ножевых ранений в различные части тела, после чего завернул её в покрывало и закопал на приусадебном участке, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СК России по региону Наталия Рудник.

Вскоре нашли и тело женщины. На нем начитали более пяти колото-резаных ран. А сын подробно рассказал, как все происходило, на месте преступления. Сейчас решается вопрос о заключении мужчины под стражу.