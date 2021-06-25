Второй этап Обхода Волгограда построят в 2024 году

Фото Упрдор Москва-Волгоград.

Обход Волгограда автомобилисты и жители города ждали много лет. На юге города идут работы на первом этапе масштабной дорожной стройки, которая включает новый мост через Волго-Донской судоходный канал и развязку на подъезде к Элисте. Как рассказал во время визита в Волгоград руководитель Росавтодора Роман Новиков, сейчас дорожники приступают ко второму этапу строительства обходной магистрали.

Первый этап Обхода свяжет меж собой астраханское и элистинское направления московской трассы Р-22 «Каспий», а также дорогу Волгоград – Котельниково – Сальск. Второй этап подразумевает строительство четырехполосной трассы протяженностью 24,9 километра, которая соединит московское направление Р-22, ростовскую трассу и дорогу Качалино – Степной – аэропорт «Гумрак». Помимо самой магистрали строители возведут три разноуровневые транспортные развязки. На строительство второго этапа обхода Волгограда выделили 22,3 миллиарда рублей.

План обхода Волгограда. Фото Упрдор Москва-Волгоград.

Завершат строительство первого и второго этапов Обхода Волгограда в 2024 году. Как сообщили в Росавтодоре, это позволит убрать с дорог областного центра порядка 8 тысяч транзитных автомобилей, которые едут через город каждый день. Проект строительства третьего этапа уже в «Главгосэкспертизе».